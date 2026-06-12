Больший штат и международная помощь: Центру гуманитарного разминирования получил новые полномочия

Кабмин принял постановление №738, регулирующее распределение функций в сфере гуманитарного разминирования. Документ предоставляет Центру гуманитарного разминирования (ЦОР) право увеличить штат работников и привлекать финансирование в виде международной технической помощи, что уменьшит бюджетные расходы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Этим постановлением мы проводим четкую линию по полномочиям в секторе противоминной деятельности. В действующем законе есть два центра с почти идентичными полномочиями - Центр противоминной деятельности и Центр гуманитарного разминирования. Постановление уточняет законодательную рамку и конкретизирует задачи ЦГР в гуманитарном разминировании".

Согласно постановлению, ЦГР выполняет следующие задачи:

участвует в планировании очищения земель сельскохозяйственного назначения и лесных хозяйств по механизму приоритизации;

обеспечивает работу электронных и информационно коммуникационных систем планирования;

осуществляет контроль качества разминированных территорий;

планирует и реализует мероприятия по информированию населения о взрывоопасных предметах;

собирает данные об инцидентах с взрывчаткой среди граждан.

Теперь Центр гуманитарного разминирования обязан каждые три месяца отчитываться о работе перед Национальным органом по вопросам противоминной деятельности. Также правительство разрешило учреждению увеличить количество штатных сотрудников, финансирование заработных плат которых будет проходить за средства международных доноров.

"Центр оперативно подготовит внутренние документы в соответствии с полномочиями, детализированными в постановлении. А возможность увеличить количество сотрудников ЦГР позволит нам более эффективно выполнять свою работу... Это положительно повлияет на скорость возврата земель к продуктивному использованию", - отметил директор центра Владимир Байда.

Напомним, физические и юридические лица, а также государство Украина смогут подавать заявления в Международный Реестр убытков RD4U на возмещение расходов за гуманитарное разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.