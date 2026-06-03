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Очистка украинских земель от мин: парк техники для разминирования вырос до 316 спецмашин

машина для разминирования
316 спецмашин спасают жизнь и очищают украинскую землю / Минобороны

Украина наращивает темпы очищения земель от взрывоопасных предметов благодаря привлечению современных технологий. В настоящее время отечественные специалисты по противоминной деятельности располагают 316 единицами техники для механизированного разминирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Основой этого парка есть импортные спецмашины от ведущих мировых производителей: GCS; DOK-ING; Бозена. В то же время, на полях активно работают и украинские разработки, прошедшие официальную сертификацию по национальным стандартам, среди которых: GERMINA; "Гарт 5100", "Змей". Для повышения эффективности саперы также используют вспомогательные роботизированные платформы, новейшие металлоискатели и системы обнаружения скрытых угроз.

Главное преимущество автоматизации – защита людей. Техника выполняет опасную работу, минимизируя риски для жизни и облегчая ежедневный труд специалистов. Современный комплекс для разминирования – это сложная система. Она состоит из:

  • носители, платформы;  
  • элементы автоматизации;
  • элементы дистанционного управления повышенного радиуса

Также в него входят сенсорные системы анализа грунта, цифровые телеметрические инструменты и орудия для механической обработки.

"Контроль за глубиной обработки почвы и маршрутом движения машины является предпосылкой успешной очистки территории и гарантией безопасной дальнейшей работы оператора", - отметила представитель Главного управления противоминной деятельности полковник Ольга Дробот.

Благодаря международной поддержке процесс очищения территорий получит дополнительный толчок. Коалиция по разминированию уже привлекла для Украины еще $2,17 млн (около €2 млн) на приобретение спецоборудования.

Напомним, в мае подразделения гуманитарного разминирования получили новую партию из 20 канадских бронемашин Roshel Senator MRAP, предназначенных для защиты саперов при работе на территориях с высоким риском подрыва. Поставка была осуществлена в рамках сотрудничества с Коалицией разминирования.

Автор:
Татьяна Ковальчук
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