Читати українською
Украинские саперы получили новую партию канадских машин для разминирования
Подразделения гуманитарного разминирования получили новую партию из 20 канадских бронемашин Roshel Senator MRAP, предназначенных для защиты саперов во время работы на территориях с высоким риском взрыва. Поставка была осуществлена в рамках сотрудничества с Коалицией разминирования.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.
Новые бронемашины класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) оснащены противоминной защитой и обладают повышенной проходимостью. В условиях активного использования беспилотников важным преимуществом техники стала 360-градусная защита бронекапсулы.
Глава Администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-майор Александр Яковец отметил, что защита личного состава остается главным приоритетом.
"Сегодня угроза от дронов в зонах выполнения задач заставляет нас действовать максимально быстро. Вместе с Коалицией разминирование и производителем мы сделали почти невозможное: всего за три месяца реализовали проект поставки 20 современных бронемашин Roshel Senator класса MRAP", - подчеркнул он.
Senator MRAP разработан канадской компанией Roshel специально для защиты экипажа от мин и других взрывных устройств. Одной из ключевых особенностей машины является V-образный корпус, отводящий ударную волну и обломки от кабины при взрыве.
Бронемашина оснащена полным приводом, усиленной подвеской и дизельным двигателем, что позволяет эффективно работать в бездорожье и сложной местности.
Среди оборудования Roshel Senator MRAP – система кругового видеонаблюдения, тепловизор с ночным видением, дистанционно управляемые прожекторы, усиленные дверные механизмы, лебедка и дополнительные отсеки для снаряжения.
Машина также оснащена системой защиты от оружия массового поражения, способной фильтровать химические, биологические и радиоактивные вещества.
Roshel Senator MRAP сертифицирован в соответствии со стандартами NATO STANAG 4569 Level 2 и 3 и способен выдерживать обстрелы бронебойными пулями калибра 7,62×39 мм, подрыв взрывного заряда до 8 кг в тротиловом эквиваленте и обломки 155-мм.
Украина получает бронемашин Roshel с 2022 года, а версия Senator MRAP была создана с учетом опыта их использования украинскими военными.
