Приватні землі вперше включили до програми розмінування: як працюватиме нова система

Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив аукціони на очищення земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності. Перші торги вже стартували в системі та стосуються ділянок в Ізюмському районі Харківської області.

Програма розмінування вийшла на новий рівень

Розмінування проводитиметься в межах державної програми "Гуманітарне розмінування". Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний, після запуску програми у 2026 році до Центру надійшло понад сто заявок від фермерів та одноосібників на очищення більш як 25 тисяч гектарів землі. Більшість звернень подали саме приватні домогосподарства.

За його словами, такому результату сприяло спрощення умов участі у програмі. Зокрема, тепер рахунки для зарахування коштів відкриває сам Центр гуманітарного розмінування, а не заявники.

Перший аукціон передбачає розмінування ділянки площею 4 гектари поблизу села Сулигівка. Стартова вартість робіт становить 505 тисяч гривень. Територія забруднена протитранспортними мінами, нерозірваними боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами.

Ще один аукціон стосується очищення ділянки площею 0,59 гектара біля села Вовчий Яр. Початкова вартість робіт - 75,3 тисячі гривень. На цій території виявлено протипіхотні й протитранспортні міни, касетні боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.

У ЦГР нагадали, що аукціони проходять у три раунди за принципом пониження ціни. Переможцем стане учасник, який запропонує найнижчу вартість робіт, однак перед укладанням договору він має підтвердити свою спроможність виконати роботи та обґрунтувати цінову пропозицію.

Про програму

Державна програма "Гуманітарне розмінування" передбачає повне фінансування очищення сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних предметів. Долучитися до програми можуть агровиробники, чиї ділянки офіційно визнані забрудненими після перевірки Центром протимінної діяльності.

Для участі у програмі заявники мають відповідати низці вимог. Зокрема, вони не повинні перебувати під санкціями РНБО, мати серед кінцевих бенефіціарів громадян держави-агресора, проходити процедуру банкрутства чи ліквідації, а також бути пов’язаними із сертифікованим оператором протимінної діяльності, з яким укладається договір.

Подати заявку на участь у програмі можна виключно через Державний аграрний реєстр.

У державному бюджеті на 2026 рік на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель передбачено 2 млрд грн. Від початку дії програми оператори протимінної діяльності вже повернули у використання понад 15 тисяч гектарів агроугідь.

Зауважимо, з початку 2026 року українські аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садівництва та тепличного господарства.