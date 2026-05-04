70 млн грн на нові сади і теплиці: аграрії отримали перші гранти у 2026 році

З початку 2026 року українські аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садівництва та тепличного господарства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Підтримку вже залучили 14 підприємств після відновлення програми.

Зокрема:

8 господарств залучили 38,8 млн грн на розвиток садів і ягідників,

6 підприємств отримали 32 млн грн на тепличні проєкти.

У відомстві зазначають, що грантова програма є одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього агробізнесу, зокрема для створення виробництв із високою доданою вартістю.

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, програма вже дозволила сотням господарств модернізувати виробництво або запустити нові проєкти.

Загалом від початку дії програми держава виплатила 1,69 млрд грн 355 підприємствам:

1,16 млрд грн — на садівництво (254 отримувачі),

527,2 млн грн — на тепличне господарство (101 отримувач).

Прийом заявок було відновлено 2 лютого 2026 року. Програма реалізується відповідно до постанови уряду №738 з урахуванням вимог європейського інструменту підтримки Ukraine Facility.

У 2026 році максимальний розмір гранту становить до 7 млн грн на один проєкт (до 70% його вартості), а для підприємств у прифронтових або деокупованих регіонах — до 80%.

Подати заявку можна через портал "Дія" за умови реєстрації в Державному аграрному реєстрі та наявності права користування землею щонайменше на 7 років.

Нагадаємо, уряд також розширив програму компенсації вартості агротехніки для аграріїв, підвищивши рівень відшкодування до 40% для господарств на прифронтових територіях.