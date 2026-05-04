70 млн грн на новые сады и теплицы: аграрии получили первые гранты в 2026 году

Теплицы
Государство возобновило финансирование аграрных грантов — бизнес уже привлек более 70 млн. грн. / Depositphotos

С начала 2026 года украинские аграрии получили 70,8 млн. грн. грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Поддержку уже задействовали 14 предприятий после возобновления программы.

В частности:

  • 8 хозяйств привлекли 38,8 млн грн на развитие садов и ягодников,
  • 6 предприятий получили 32 млн. грн на тепличные проекты.

В ведомстве отмечают, что грантовая программа является одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего агробизнеса, в частности, для создания производств с высокой добавленной стоимостью.

По словам замминистра Тараса Высоцкого, программа уже позволила сотням хозяйств модернизировать производство или запустить новые проекты.

Всего с начала действия программы государство выплатило 1,69 млрд грн 355 предприятиям:

  • 1,16 млрд грн - на садоводство (254 получателя),
  • 527,2 млн грн - на тепличное хозяйство (101 получатель).

Прием заявок был возобновлен 2 февраля 2026 года. Программа реализуется в соответствии с постановлением правительства №738 с учетом требований европейского инструмента поддержки Ukraine Facility.

В 2026 году максимальный размер гранта составляет до 7 млн. грн. на один проект (до 70% его стоимости), а для предприятий в прифронтовых или деоккупированных регионах — до 80%.

Подать заявку можно через портал "Дия" при регистрации в Государственном аграрном реестре и наличии права пользования землей минимум на 7 лет.

Напомним, правительство также расширило программу компенсации стоимости агротехники для аграриев, повысив уровень возмещения до 40% для хозяйств на прифронтовых территориях.

Автор:
Лариса Крупко