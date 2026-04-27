Правительство расширило программу компенсации агротехники до 40% для прифронтовых хозяйств

агротехника, фермеры, аграрии
Правительство расширило программу компенсации агротехники / Минэкономики

Аграрные предприятия, работающие на территориях возможных или активных боевых действий, получат до 40% компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабинета Министров №443 от 3 апреля 2026 года. Согласно новым условиям, повышенная ставка компенсации применяется к хозяйствам, в которых по меньшей мере 80% земель расположены на прифронтовых территориях, при регистрации предприятия в этих регионах на момент подачи заявки.

Для других агропроизводителей условия остаются в силе — компенсация на уровне 25% от стоимости техники.

Отдельно обновлен подход к определению украинской составляющей в производстве техники. Это, как отмечается, должно расширить список оборудования, доступного для участия в программе, и поддержать отечественных производителей.

На реализацию программы в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 1,8 млрд. грн. В перечне Минэкономики более 14,4 тыс. позиций техники от 166 украинских производителей.

Чтобы получить компенсацию, аграриям необходимо выбрать технику из официального списка и подать заявку через уполномоченный банк.

За два года действия государственной программы компенсации 25% стоимости украинской агротехники и оборудования аграрии и предприятия агропереработки приобрели продукции более чем на 10,5 млрд грн с НДС. Инициатива является одним из инструментов политики поддержки производителей "Сделано в Украине".

Автор:
Татьяна Гойденко