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В Украине создали дрон-перехватчик из ИИ, который самостоятельно уничтожает "шахеды"

FPV-дроны, НРК, Overland Defense
Европейцы не все дроны отправляются в армию. Фото: Freepik

Украинские разработчики создали дрон-перехватчик нового поколения, способный автономно уничтожать вражеские "шахеды". Беспилотник с системой искусственного интеллекта может самостоятельно наводить цель даже в условиях подавления GPS-сигнала.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Искусственный интеллект против "шахедов"

В Украине разработали дрон-перехватчик нового поколения, способный автономно уничтожать вражеские беспилотники типа Shahed. Проект реализовала одна из команд-участниц кластера оборонных инноваций Brave1, пройдя путь от создания прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.

Главной особенностью новой разработки является высокий уровень автоматизации: около 95% процесса перехвата происходит без участия оператора. После получения команды на поражение цели дрон самостоятельно осуществляет наведение и атаку с помощью системы искусственного интеллекта.

Разработчики отмечают, что беспилотник способен эффективно выполнять задачи даже в условиях подавления сигналов GPS. Благодаря автономной системе навигации он продолжает движение к цели и завершает перехват без необходимости постоянного управления оператором.

В Brave1 отмечают, что развитие автономных дронов является одним из ключевых направлений усиления украинской противовоздушной обороны в условиях массированных атак вражеских беспилотников. Поддержка кластера позволила ускорить разработку технологии и оперативно довести ее до практического использования на поле боя.

Напомним, украинские дроны сбивают "Шахеды" почти самостоятельно благодаря системам автоматического донаведения. Специальные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют беспилотникам самостоятельно сопровождать и таранить воздушные цели после команды оператора. Государственный кластер Brave1 определил это направление одним из ключевых приоритетов обороны на 2026 год.

Автор:
Ольга Опенько