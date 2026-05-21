Украина тестирует дешевые ракеты для сбития "Шахедов" и готовит их массовый выпуск к зиме

Украина тестирует дешевые ракеты для сбития "Шахедов" и готовит их массовый выпуск к зиме / Shutterstock

По поручению Президента Владимира Зеленского в Украине ведется активная работа по созданию бюджетных ракет для перехвата российских ударных дронов типа Shahed. Некоторые технологические решения уже вышли на этап испытаний.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с представителями медиа.

"По задаче Президента, сейчас мы сфокусировались на создании дешевых ракет для сбития Shahed. Уже нашли решения, близкие к готовности, и начали их тестировать", - отметил глава оборонного ведомства.

Защита к осенне-зимнему периоду

Главная цель проекта – развернуть серийное производство и сформировать мощный арсенал средств противовоздушной обороны до наступления холодов, когда угроза обстрелов энергетической инфраструктуры традиционно растет.

Основными приоритетами этой программы являются:

  • Масштабирование в десятки раз: государство стремится максимально нарастить объемы выпуска, чтобы покрыть потребности фронта и тыловых городов;
  • Удешевление технологий: стоимость ракет-перехватчиков должна быть значительно ниже классических средств ПВО для экономической эффективности противовоздушных боев;
  • Подготовка к новым угрозам: создание надежного запаса рассчитано на противодействие новым реактивным модификациям враждебных "Шахедов".

Новые ракетные комплексы усилят защиту объектов критической инфраструктуры. Для быстрой реализации этого проекта государство выделяет специальные гранты, помогает расширять существующие производственные мощности и привлекает к разработке новые инженерные команды.

Напомним, украинские дроны сбивают "Шахеды" почти самостоятельно благодаря системам автоматического донаведения. Специальные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют беспилотникам самостоятельно сопровождать и таранить воздушные цели после команды оператора. Государственный кластер Brave1 определил это направление одним из ключевых приоритетов обороны на 2026 год.

Автор:
Максим Кольц