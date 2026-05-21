Україна тестує дешеві ракети для збиття "Шахедів" та готує їх масовий випуск до зими

За дорученням Президента Володимира Зеленського в Україні ведеться активна робота над створенням бюджетних ракет для перехоплення російських ударних дронів типу Shahed. Окремі технологічні рішення вже вийшли на етап випробувань.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з представниками медіа.

"По задачі Президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати", — зазначив очільник оборонного відомства.

Захист до осінньо-зимового періоду

Головна мета проєкту — розгорнути серійне виробництво та сформувати потужний арсенал засобів протиповітряної оборони до настання холодів, коли загроза обстрілів енергетичної інфраструктури традиційно зростає.

Основними пріоритетами цієї програми є:

Масштабування у десятки разів: держава прагне максимально наростити обсяги випуску, щоб покрити потреби фронту та тилових міст;

Здешевлення технологій: вартість ракет-перехоплювачів має бути значно нижчою за класичні засоби ППО для економічної ефективності протиповітряних боїв;

Підготовка до нових загроз: створення надійного запасу розраховане зокрема на протидію новим реактивним модифікаціям ворожих "Шахедів".

Нові ракетні комплекси посилять захист об'єктів критичної інфраструктури. Для швидкої реалізації цього проєкту держава виділяє спеціальні гранти, допомагає розширювати наявні виробничі потужності та залучає до розробок нові інженерні команди.

Нагадаємо, українські дрони збивають "Шахеди" майже самостійно завдяки системам автоматичного донаведення. Спеціальні алгоритми штучного інтелекту дозволяють безпілотникам самостійно супроводжувати та таранити повітряні цілі після команди оператора. Державний кластер Brave1 визначив цей напрям одним із ключових оборонних пріоритетів на 2026 рік.