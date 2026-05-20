Розгортається за 10 хвилин: українські військові отримали новий лазерний тренажер ППО

лазерний тренажер
Українські військові почали навчання на лазерних симуляторах ППО / Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах лазерний тренажер українського виробництва, призначений для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) FIM-92 Stinger. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міноборони.

Американські комплекси Stinger перебувають на озброєнні ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення та завдяки інфрачервоній голівці самонаведення ефективно знищують крилаті ракети, гелікоптери та безпілотники, зокрема типу "шахед".

Як тренажер оптимізує навчання

Ефективність застосування ПЗРК FIM-92 Stinger суттєво залежить від рівня підготовки операторів.

Навчання персоналу потребує чимало ресурсу – використання установок для вивчення вузлів і агрегатів, ракет, блоків-охолоджувачів, блоків живлення, амортизації самих установок тощо.

Використання тренажерів зводить ці витрати до мінімуму.

Як працює тренажер 

Лазерний тренажер FIM-92 Stinger повністю ідентичний бойовому ПЗРК, повторює його габарити, вагу та алгоритм роботи.

Тренажер дозволяє відпрацьовувати повний цикл дій оператора:

  • виявлення повітряної цілі;
  • захоплення;
  • супроводження;
  • постріл;
  • ураження.

У ролі цілей використовуються безпілотні літальні апарати, які імітують різні типи загроз – БпЛА, крилаті ракети, літаки, гелікоптери.

Тренажер фіксує правильність дій оператора: швидкість виявлення цілі, точність наведення, коректність виконання пуску.

Інструктор обробляє й аналізує отримані дані, коригує процес навчання, підвищуючи ефективність підготовки.

Переваги розгортання в польових умовах

Система вітчизняних лазерних тренажерів мобільна — вона розгортається всього за 10 хвилин і може повноцінно використовуватися в польових умовах за будь-якої погоди.

Така функціональність дає змогу доводити навички операторів ПЗРК до автоматизму без залучення дефіцитних бойових компонентів, що у підсумку підвищує ефективність захисту українського повітряного простору.

Раніше Міноборони оголосило про закупівлю 8 тисяч перехоплювачів Octopus для Сил оборони. Йдеться про масштабування технології, яка вже довела ефективність у бойових умовах і використовується для знищення ворожих безпілотників.

Автор:
Тетяна Бесараб