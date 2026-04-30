- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна отримала мобільні тренажери F-16 для підготовки пілотів
Україна посилює підготовку пілотів винищувачів F-16 і отримала перші мобільні авіаційні тренажери, які дозволяють відпрацьовувати бойові завдання у віртуальному середовищі.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.
Підготовка пілотів F-16 в Україні
Україна отримала перші мобільні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16 Fighting Falcon. Вони доповнять уже наявні стаціонарні симулятори та використовуватимуться для навчання льотного складу.
Як повідомили у Міністерство оборони України, нові тренажери розроблені з урахуванням потреб України та особливостей її географії.
Ключовою перевагою є їхня мобільність, що дозволяє підвищити безпеку під час навчання та мінімізувати ризики для особового складу в умовах загрози ударів.
У віртуальних кабінах пілоти можуть відпрацьовувати бойові сценарії, що, за даними відомства, пришвидшує підготовку, зменшує навантаження на реальні літаки та дозволяє моделювати конкретні завдання.
У міністерстві наголошують, що це ще один крок до підвищення ефективності української авіації, яка вже використовує F-16 у бойових умовах.
Нгадаємо, торік державний департамент США схвалив можливий продаж Україні навчального та технічного обладнання для обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму близько 310,5 мільйонів доларів.