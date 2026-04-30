Україна отримала мобільні тренажери F-16 для підготовки пілотів

F-16
Нові тренажери F-16 дозволять пришвидшити навчання пілотів / Урядовий портал

Україна посилює підготовку пілотів винищувачів F-16 і отримала перші мобільні авіаційні тренажери, які дозволяють відпрацьовувати бойові завдання у віртуальному середовищі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Підготовка пілотів F-16 в Україні

Україна отримала перші мобільні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16 Fighting Falcon. Вони доповнять уже наявні стаціонарні симулятори та використовуватимуться для навчання льотного складу.

Як повідомили у Міністерство оборони України, нові тренажери розроблені з урахуванням потреб України та особливостей її географії.

Ключовою перевагою є їхня мобільність, що дозволяє підвищити безпеку під час навчання та мінімізувати ризики для особового складу в умовах загрози ударів.

У віртуальних кабінах пілоти можуть відпрацьовувати бойові сценарії, що, за даними відомства, пришвидшує підготовку, зменшує навантаження на реальні літаки та дозволяє моделювати конкретні завдання.

У міністерстві наголошують, що це ще один крок до підвищення ефективності української авіації, яка вже використовує F-16 у бойових умовах.

Нгадаємо, торік державний департамент США схвалив можливий продаж Україні навчального та технічного обладнання для обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму близько 310,5 мільйонів доларів.

Автор:
Ольга Опенько