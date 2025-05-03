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США погодили продаж Україні навчального обладнання для F-16 на понад $310 мільйонів

F-16
США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 мільйонів / Freepik

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні навчального та технічного обладнання для обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму близько 310,5 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Запит уряду України включає комплексне постачання: від модифікації та модернізації самих літаків до підготовки персоналу, запасних частин, ремонтної підтримки, програмного забезпечення (включно з секретним), технічної документації, інженерних та логістичних послуг.

Угода також передбачає використання можливостей підрядників уряду США, однак участь додаткових американських фахівців на території України не планується.

У Пентагоні зазначили, що продаж зміцнить позиції України перед поточними та майбутніми загрозами, забезпечить високий рівень підготовки пілотів і підвищить сумісність Збройних сил України з ВПС США.

Ця ініціатива є частиною міжнародної програми з формування української інфраструктури для експлуатації F-16.

Згідно з повідомленням, будь-яких компенсаційних угод на цьому етапі не передбачено, такі умови можуть бути погоджені безпосередньо між Україною та виконавцями.

Уточнюється, що озвучена сума є максимальною оцінкою потреб, а остаточна вартість залежатиме від бюджетних рішень і умов потенційних угод.

Нагадаємо, перші десять винищувачів F-16 (з можливих 79) прибули в Україну в останній день липня 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко