Перші фахівці з обслуговування F-16 повернулися в Україну після навчань

Перші спеціалісти з обслуговування винищувачів F-16 почали повертатись в Україну після навчань.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, пише "Укрінформ".

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - сказав він.

За словами Євлаша, фахівці з обслуговування F-16 зможуть ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - наголосив речник.

Він зауважив, що процес підготовки інфраструктури для F-16 триває.

«Очікуємо надходження цих літаків, які змогли б виконувати завдання в повітряному просторі різного типу. Це як функції ППО, і завдання повітряних ударів по місцях скупчення особового складу та техніки противника, та в тому числі по його логістичних маршрутах. Звісно, навіть одна машина (F-16 – ред.) вже змогла би виконувати певні функції разом з нашим, на жаль, застарілим авіапарком», - сказав Євлаш.

Зауважимо, перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

Винищувачі F-16 для України

Наразі Україна веде підготовку інфраструктури для експлуатації західних винищувачів F-16, виходячи з того, що вони будуть однією з цілей для ударів росіян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, за оптимістичним сценарієм, поставки літаків будуть у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.

Щоб Україна змогла отримати та обслуговувати сучасні винищувачі, при Міністерстві оборони України було створено спеціальну структуру, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в грудні повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків. Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.

Від Данії Україна може отримати перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.