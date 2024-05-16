Данія надасть Україні нову військову допомогу на €750 млн

16 травня міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні в розмірі 750 мільйонів євро. Кошти спрямують на посилення протиповітряної оборони та артилерійських підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Приємно оголосити про новий пакет військових пожертвувань для України в розмірі 5,6 мільярдів датських крон з акцентом на ППО та артилерію. Данія також резервує більше коштів для можливого інвестування в оборонну промисловість України. Данія повністю підтримує Україну", - зазначив він

З цих коштів половина піде на посилення ППО, а частина коштів буде направлена на фінансування майбутньої передачі F-16. Крім того, є додаткові кошти на придбання артилерійських снарядів, гранат і протитанкових мін.

Расмуссен також повідомив, що Данія вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість.

Очільник МЗС Данії підкреслив тверду підтримку його країною України та її народу у протистоянні російській агресії.

Зазначається, що це вже 18 пакет допомоги від Данії.

Допомога від Данії

Зусилля Данії спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах. Для цього уряд країни заснував у березні 2023 року Дансько-український фонд i відтоді регулярно поповнює його фінансуванням.

Варто зауважити, що Данія інвестує мільярди крон й у зміцнення оборонної промисловості України, а також надає зброю для ЗСУ. Так, у квітні країна оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 300 мільйонів євро (2,2 мільярди данських крон).

25 квітня уряд і парламент Данії домовилися збільшити рамки військової підтримки України ще на 4,4 мільярда датських крон (приблизно 590 мільйонів євро) у 2024 році.

Також у квітні Данія ухвалила безпрецедентне рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України у вітчизняних виробників.

Ще додамо, що Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.