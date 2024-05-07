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Данія виділяє понад 30 млн євро на гуманітарну підтримку України
Уряд Данії виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на 250 мільйонів данських крон (33,5 мільйона євро). Кошти підуть на екстрену допомогу найбільш вразливим категоріям українців, йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Данії.
“Гуманітарна ситуація в Україні надзвичайно серйозна. Мільйони українців були переміщені, тисячі будинків зруйновані, лікарні розбомблені, а основні потреби, такі як вода, опалення та електроенергія, є дефіцитними ресурсами для багатьох громадян”, - заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.
Зазначається, що пакет передбачає базову екстрену допомогу, зокрема їжу, ліки, воду та притулок для українців у найбільш постраждалих від російської агресії регіонах.
Особливу увагу Данія зосереджує на допомозі найбільш незахищеній категорії українців - дітям. У повідомленні МЗС країни йдеться, що мільйони маленьких українців страждають від наслідків бойових дій та потребують безпечного середовища, соціальної активності i підтримки, щоб продовжувати свою освіту навіть в умовах війни.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Серед іншого, пакет гуманітарної підтримки також сприяє зусиллям із запобігання, пом’якшення та реагування на особливі ризики, з якими стикаються жінки та дівчата, включаючи ризик сексуального та гендерного насильства, а також сприяє наданню, наприклад, психосоціальної підтримки матерям.
Подбали данські партнери й про майбутній опалювальний сезон в Україні, тож кошти підуть і на допомогу з утепленням українських осель перед наступною зимою.
“Українські зими суворі та холодні з температурами нижче мінус 20 градусів. За останні кілька місяців Росія посилила авіаудари по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує населення як електроенергією, так і теплом. Вже зараз потрібні ініціативи, які готують українців до холодних місяців”, - передає МЗС.
Ще частину коштів Данія спрямує на гуманітарне розмінування українських територій. Міністерство закордонних справ країни усвідомлює, що велика кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів створюють серйозну загрозу цивільному населенню, а також перешкоджають зусиллям з відбудови.
Варто зазначити, що більшість коштів - 100 мільйонів данських крон - будуть розподілені через "стратегічних партнерів громадянського суспільства Данії, присутніх в Україні", решта – через спеціалізовані установи ООН.
Нагадаємо, що раніше Данія спільно з Україною започаткувала гуманітарний проєкт "Простори для життя дітей", в рамках якого в Україні будуть збудовані екологічні будинки сімейного типу для дітей, позбавлених батьківського піклування.
Окрім гуманітарної, цей проєкт має й важливу економічну складову, оскільки всі будинки будуть зводитися із використанням будівельних матеріалів українського виробництва. Тобто, українські компанії будуть активно залучені до проєкту.
Крім того, в Данії ініціювали створення фонду "Українське житло для всіх", метою якого є розробка та реалізація доступного орендного житла в Україні на основі данської модель. Заплановано втілення трьох пілотних проєктів у містах, що зазнали наслідків через військові дії Росії.
Допомога Данії не обмежується гуманітарними ініціативами
Зусилля Данії спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах. Для цього уряд країни заснував у березні 2023 року Дансько-український фонд i відтоді регулярно поповнює його фінансуванням.
Варто зауважити, що Данія інвестує мільярди крон й у зміцнення оборонної промисловості України, а також надає зброю для ЗСУ. Так, у квітні країна оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 300 мільйонів євро (2,2 мільярди данських крон).
Ключовими елементами пакету стануть інвестиції в українську оборонну промисловість України, а також – закупівля і передача зброї, боєприпасів, безпілотників та ракетних компонентів.
Також у квітні Данія ухвалила безпрецедентне рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України у вітчизняних виробників.
Ще додамо, що Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.