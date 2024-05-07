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Дания выделяет более 30 млн евро на гуманитарную поддержку Украины
Правительство Дании выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на 250 миллионов датских крон (33,5 миллионов евро). Средства пойдут на экстренную помощь наиболее уязвимым категориям украинцев, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Дании.
“Гуманитарная ситуация в Украине очень серьезная. Миллионы украинцев были перемещены, тысячи домов разрушены, больницы разбомблены, а основные потребности, такие как вода, отопление и электроэнергия являются дефицитными ресурсами для многих граждан”, - заявил министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен.
Отмечается, что пакет предусматривает базовую экстренную помощь, в частности, еду, лекарства, воду и приют для украинцев в наиболее пострадавших от российской агрессии регионах.
Особое внимание Дания сосредотачивает на помощи наиболее незащищенной категории украинцев - детям. В сообщении МИД страны говорится, что миллионы маленьких украинцев страдают от последствий боевых действий и нуждаются в безопасной среде, социальной активности и поддержке, чтобы продолжать свое образование даже в условиях войны.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, пакет гуманитарной поддержки также способствует предотвращению, смягчению и реагированию на особые риски, с которыми сталкиваются женщины и девушки, включая риск сексуального и гендерного насилия, а также способствует оказанию, например, психосоциальной поддержки матерям.
Позаботились датские партнеры и о предстоящем отопительном сезоне в Украине, поэтому средства пойдут и на помощь с утеплением украинских домов перед следующей зимой.
"Украинские зимы суровые и холодные с температурами ниже минус 20 градусов. За последние несколько месяцев Россия усилила авиаудары по Украине, в том числе по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей население как электроэнергией, так и теплом. Уже сейчас нужные инициативы, которые готовят украинцев к холодным месяцам”, - передает МИД Дании.
Еще часть средств Дания направит на гуманитарное разминирование украинских территорий. Министерство иностранных дел страны осознает, что большое количество мин и других взрывоопасных предметов создают серьезную угрозу гражданскому населению, а также препятствуют усилиям по восстановлению страны.
Следует отметить, что большинство средств - 100 миллионов датских крон - будут распределены через "стратегических партнеров гражданского общества Дании, присутствующих в Украине", остальные - через специализированные учреждения ООН.
Напомним, что ранее Дания совместно с Украиной положила начало гуманитарному проекту "Пространства для жизни детей", в рамках которого в Украине будут построены экологические дома семейного типа для детей, лишенных родительской опеки.
Кроме гуманитарной, этот проект имеет и важную экономическую составляющую, поскольку все дома будут возводиться с использованием строительных материалов украинского производства. То есть, украинские компании будут активно вовлечены в проект.
Кроме того, в Дании инициировали создание фонда "Украинское жилье для всех", целью которого является разработка и реализация доступного арендного жилья в Украине на основе датской модели. Запланировано воплощение трех пилотных проектов в городах, пострадавших из-за военных действий России.
Помощь Дании не ограничивается гуманитарными инициативами
Усилия Дании направлены на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сфере. Для этого правительство страны учредило в марте 2023 года Датско-украинский фонд и с тех пор регулярно пополняет его финансированием.
Следует отметить, что Дания инвестирует миллиарды крон и в укрепление оборонной промышленности Украины, а также предоставляет оружие для ВСУ. Так, в апреле страна объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 300 миллионов евро (2,2 миллиарда датских крон).
Ключевыми элементами пакета станут инвестиции в украинскую оборонную промышленность Украины, а также закупка и передача оружия, боеприпасов, беспилотников и ракетных компонентов.
Также в апреле Дания приняла беспрецедентное решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у отечественных производителей.
Еще добавим, что Дания стала первым донором Фонда поддержки энергетики Украины. За два года страна внесла в Фонд около 11 миллионов евро.