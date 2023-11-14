Дания выделит €7 миллионов для поддержки энергетики Украины

Дания решила перечислить грантовый взнос в размере 7 миллионов евро в фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут использованы для закупки оборудования для восстановления пострадавшей от российских атак энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор сообщил, что первые 4 миллиона евро будут переданы в ближайшее время, а остальные 3 миллиона – позже.

Министр энергетики Украины, Герман Галущенко, отметил, что Дания стала первым спонсором фонда, ранее внес вклад в размере около 536 тысяч евро. Эти средства уже были использованы для покупки энергетического оборудования для 10 украинских энергетических компаний.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года. Он создает возможность правительствам, финансовым организациям и частным донорам оказывать значительную помощь в развитии украинской энергетики.

Сколько денег есть в фонде

Заметим, что с апреля 2022 года фонд уже накопил ориентировочно $220 млн, а к концу текущего года эта сумма может увеличиться до $300 млн. Фонд финансируется за счет вкладов правительств дружественных государств, которые через USAID закупают и передают энергокомпаниям необходимое им оборудование, согласно заявкам поданных Минэнерго.

Ранее Минэнерго сообщало, что Украина получила 12 трансформаторов, закупленных на средства Фонда энергетической поддержки. Необходимое оборудование на сумму свыше 2 миллионов гривен было отправлено в одну из приграничных с Россией областей

Напомним, чтобы лучше защитить энергосеть во время отопительного периода, Украина будет арендовать на зиму в партнеров системы противовоздушной обороны.