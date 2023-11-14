Данія виділить €7 мільйонів для підтримки енергетики України

Данія вирішила перерахувати грантовий внесок у розмірі 7 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Ці кошти будуть використані для закупівлі обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор повідомив, що перші 4 мільйони євро будуть передані найближчим часом, а решта 3 мільйони - пізніше.

Міністр енергетики України, Герман Галущенко, зазначив, що Данія стала першим спонсором фонду, раніше надавши внесок в розмірі близько 536 тис. євро. Ці кошти вже були використані для закупівлі енергетичного обладнання для 10 українських енергетичних компаній.

Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України був створений весною 2022 року. Він створює можливість для урядів, фінансових організацій та приватних донорів надавати значущу допомогу у розвитку української енергетики.

Скільки грошей вже є у фонді

Зауважимо, що з квітня 2022 року фонд вже накопичив орієнтовно $220 млн, а до кінця поточного року ця сума може збільшитися до $300 млн. Фонд фінансується за рахунок внесків урядів дружніх держав які через USAID закуповують і передають енергокомпаніям необхідне їм обладнання, відповідно до заявок, поданих Міненерго.

Раніше Міненерго повідомляло, що Україна отримала 12 трансформаторів, закуплених за кошти Фонду енергетичної підтримки. Необхідне обладнання на суму понад 2 мільйони гривень було відправлено в одну з прикордонних з Росією областей

Нагадаємо, щоб краще захистити енергомережу під час опалювального періоду, Україна орендуватиме на зиму у партнерів системи протиповітряної оборони.