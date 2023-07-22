Фонд енергетичної підтримки України накопичив вже понад 220 млн євро

З квітня 2022 року Фонд підтримки енергетики України вже накопичив орієнтовно $220 млн, а до кінця поточного року ця сума може збільшитися до $300 млн,

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Уже $220 млн донатів до фонду підтверджено, і ще є обіцянки додаткових вкладень. Розраховуємо, що до кінця року буде акумульовано близько $300 млн", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Згідно з його словами, зазначений фонд має велике значення і є унікальним інструментом, що сприяє відновленню енергосектору України, а також свідчить про довіру до країни.

Міністр додав, що цей фонд фінансується за рахунок внесків урядів дружніх держав які через USAID закуповують і передають енергокомпаніям необхідне їм обладнання, відповідно до заявок, поданих Міненерго.

Видання пише, що станом на початок березня до Фонду підтримки енергетики України надійшов 151 млн євро, з яких на потреби українських енергетичних компаній розподілено близько 138 млн.

Повідомляється, що кошти надійшли, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики.

Це свідчить про підтримку України союзниками та їхню готовність допомагати у важливих сферах розвитку країни, зокрема у реформі енергетичного сектору.

Раніше Міненерго повідомляло, що Україна отримала 12 трансформаторів, закуплених за кошти Фонду енергетичної підтримки. Необхідне обладнання на суму понад 2 мільйони гривень було відправлено в одну з прикордонних з Росією областей