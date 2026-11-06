Російські атаки коштуватимуть Україні $6,6 млрд у зовнішній торгівлі

Посилення російських атак на підприємства та інфраструктуру разом із блокадою морських портів знизить темпи зростання реального ВВП України у 2026 році на 1,9 відсоткового пункта. Водночас наслідки обстрілів додадуть близько 0,7 в.п. до річної інфляції, а втрати зовнішньоторговельного балансу сягнуть $6,6 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на Інфляційний звіт Національного банку України.

За оцінками НБУ, у третьому кварталі втрати ВВП через посилення російських атак становитимуть 0,7 в.п., у четвертому — ще 1,2 в.п.

Найбільше на економіку вплине зупинка великих металургійних підприємств — її внесок у погіршення річної динаміки ВВП оцінюється у 0,7 в.п. Ще 0,6 в.п. припаде на зупинку частини гірничо-збагачувальних комбінатів.

Удари по транспортній інфраструктурі та блокада портів коштуватимуть економіці близько 0,3 в.п. ВВП, ще стільки ж — атаки на торговельні та складські об’єкти.

У третьому кварталі виробництво металургійної продукції вже скоротилося на 20,7% у річному вимірі. У НБУ допускають, що в четвертому кварталі падіння може поглибитися до 68%, якщо найбільші підприємства не відновлять роботу.

Погіршується й ситуація з перевезеннями. Вантажообіг у третьому кварталі скоротився на 8,3% рік до року, а в четвертому кварталі НБУ очікує падіння приблизно на 10%.

Російські атаки знищили близько 800 тис. кв. м складів за квартал

У липні–вересні зафіксовано 153 випадки цілеспрямованого пошкодження складських об’єктів. Лише за третій квартал було знищено близько 800 тис. кв. м складських площ, а загалом із 2022 року — 2,1 млн кв. м.

Руйнування складів змушує бізнес дробити товарні запаси, змінювати маршрути доставки та використовувати дорожчу логістику.

Блокада портів коштуватиме експорту мільярди доларів

Втрати зовнішньоторговельного балансу через морську блокаду та обстріли НБУ оцінює у $6,6 млрд у другому півріччі 2026 року.

Через блокування морських шляхів аграрний експорт у серпні впав до 1,8 млн тонн. У вересні завдяки альтернативним маршрутам він відновився до 2,7 млн тонн, однак обмежена пропускна спроможність дунайських портів і залізниці не дозволяє повністю компенсувати втрати морської логістики.

За оцінкою НБУ, агросектор у другому півріччі недоотримає $4,6 млрд експортної виручки. Зупинка великих металургійних підприємств може коштувати ще близько $1 млрд експорту, а втрати від скорочення експорту залізної руди становитимуть близько $0,6 млрд.

Як атаки підштовхують ціни

НБУ оцінює додатковий внесок обстрілів у річну інфляцію приблизно у 0,7 в.п.

Руйнування складської та логістичної інфраструктури збільшує витрати на зберігання та доставку. Оренда якісних складських площ за кілька місяців подорожчала на 12–13%.

Одночасно знищення товарних запасів і перебої з постачанням скорочують пропозицію окремих товарів, звужують асортимент та можливості для цінових акцій. Частину додаткових витрат бізнес перекладає на покупців.

Раніше Dilo писало про дефіцит складської нерухомості та зростання вартості оренди. Російські атаки вже знищили значну частину сучасних складських площ, що підвищує витрати ритейлу, виробників і логістичних компаній та створює додатковий тиск на ціни.