Економіка України у другому кварталі зросла лише на 0,4%

Реальний ВВП України у II кварталі 2026 року зріс на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 0,3% до попереднього кварталу з урахуванням сезонного коригування. Фактичне зростання виявилося дещо слабшим за попередню оцінку Держстату в 0,6%, яку НБУ враховував у липневому прогнозі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Основну підтримку економіці забезпечило приватне споживання. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 6,9% у річному вимірі на тлі підвищення реальних зарплат, мінімальної зарплати, пенсій та інших виплат. Внесок приватного споживання у зміну реального ВВП становив 4,6 відсоткового пункту.

Натомість споживчі витрати сектору загального державного управління через затримки міжнародного фінансування скоротилися на 1,5%, сформувавши від'ємний внесок у ВВП на рівні 0,6 відсоткового пункту.

Пожвавилися й інвестиції. Капітальні видатки бюджету збільшилися на 22%, а валове нагромадження основного капіталу — на 7,3%. Це додало до зміни ВВП 1,3 відсоткового пункту. Кошти спрямовувалися передусім на відновлення доріг після зими, а також на логістичну та енергетичну інфраструктуру.

Експорт товарів і послуг у II кварталі зріс на 9,9% завдяки збільшенню поставок зернових і чорних металів. Імпорт водночас зріс на 14,2%, однак його динаміка сповільнилася через менші закупівлі енергообладнання та продовольства. Від'ємний внесок чистого експорту у ВВП знизився до 5 відсоткових пунктів.

Серед окремих секторів найбільше зросла валова додана вартість фінансової діяльності — на 27,8%. У торгівлі показник збільшився на 4,5%, у добувній промисловості — на 3,9%, а в переробній — на 2,5%.

Водночас енергетичний сектор продовжив скорочуватися через наслідки попередніх руйнувань теплової генерації — його валова додана вартість зменшилася на 10,8%.

Посилення російських атак на бізнес, залізничні вузли, порти та іншу транспортну інфраструктуру поглибило спад у транспортній галузі до 6,4%. У будівництві падіння становило 10,6%, а в сільському господарстві — 3,5%.

У НБУ очікують, що в другому півріччі динаміка ВВП залишатиметься стриманою. Вона залежатиме від масштабів російських атак на логістику, виробництво та енергетику, обсягів урожаю, бюджетних стимулів і розвитку ситуації на Близькому Сході.

Оновлений макроекономічний прогноз на 2026–2028 роки Нацбанк планує оприлюднити 29 жовтня, а детальні оцінки — в Інфляційному звіті 5 листопада.

Нагадаємо, у липневому макропрогнозі Національний банк очікував зростання економіки України на 1,8% у 2026 році. Серед факторів, що обмежують відновлення, регулятор називав наслідки війни та ризики для виробництва й інфраструктури.