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Трамваї та тролейбуси Києва зупинять: як місто планує перевозити пасажирів

трамвай
Київ тимчасово зупиняє трамваї та тролейбуси

Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинять рух наземного електротранспорту. Причина - критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках частину трамвайних і тролейбусних маршрутів дублюватимуть автобуси. Водночас їхньої пропускної спроможності буде недостатньо, щоб повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту.

Які тролейбусні маршрути замінять автобуси

Автобусне сполучення організують за такими маршрутами:

  • № 3ТР — Залізничний масив – Палац спорту;
  • № 4ТР — проспект Свободи – станція метро "Площа Українських Героїв";
  • № 6ТР — Мінський масив – Майдан Незалежності;
  • № 8ТР — вулиця Смілянська – станція метро "Площа Українських Героїв";
  • № 11ТР — Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;
  • № 14ТР — Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;
  • № 17ТР — площа Космонавтів – станція метро "Площа Українських Героїв";
  • № 23ТР — вулиця Мрії – станція метро "Лук’янівська";
  • № 24ТР — вулиця Північна – проспект Свободи;
  • № 26ТР — проспект Свободи – станція метро "Нивки";
  • № 27ТР — станція метро "Почайна" – залізнична станція "Київ-Волинський";
  • № 28ТР — проспект Свободи – станція метро "Лук’янівська";
  • № 29ТР — Дарницька площа – залізнична платформа "Куренівка";
  • № 30ТР — вулиця Милославська – вулиця Кадетський Гай;
  • № 31ТР — вулиця Милославська – станція метро "Лук’янівська";
  • № 32ТР — вулиця Північна – вулиця Сошенка;
  • № 33ТР — Мінський масив – залізничний вокзал Південний;
  • № 35ТР — проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай;
  • № 36ТР — вулиця Північна – вулиця Чорнобильська;
  • № 37ТР — вулиця Милославська – станція метро "Лісова";
  • № 38ТР — станція метро "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;
  • № 40ТР — вулиця Кадетський Гай – Палац спорту;
  • № 41ТР — вулиця Тулузи – станція метро "Святошин";
  • № 42ТР — вулиця Ольжича – станція метро "Либідська";
  • № 43ТР — Кібцентр – Дарницька площа;
  • № 44ТР — вулиця Північна – проспект Степана Бандери;
  • № 45ТР — станція метро «Виставковий центр» – станція метро "Васильківська»";
  • № 47ТР — вулиця Милославська – станція метро "Мінська";
  • № 50КР — вулиця Милославська – Дарницька площа;
  • № 50ТР — вулиця Милославська – станція метро "Либідська".

Які трамвайні маршрути дублюватимуть автобуси

Автобуси також курсуватимуть за напрямками:

  • № 1Т — Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
  • № 3Т — станція "Жуля Верна" – станція "Старовокзальна";
  • № 12Т — Пуща-Водиця – площа Тараса Шевченка;
  • № 14Т — Відрадний проспект – Контрактова площа;
  • № 16Т — Контрактова площа – станція метро "Героїв Дніпра";
  • № 19Т — Контрактова площа – площа Тараса Шевченка;
  • № 22Т — проспект Воскресенський – ЗЗБК;
  • № 27Т — вулиця Милославська – станція метро "Позняки";
  • № 28Т — вулиця Милославська – станція метро "Лісова";
  • № 29Т — станція метро "Бориспільська" – станція метро "Лісова".

Кількість автобусів залежатиме від ресурсів

Департамент транспортної інфраструктури спільно з КП "Київпастранс" задіюють план першочергових заходів на випадок зупинки наземного електротранспорту.

Кількість автобусів на маршрутах визначатимуть з урахуванням кадрових і технічних можливостей перевізника, розподілу пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.

У КМДА наголошують, що автобуси-дублери допоможуть зберегти сполучення на окремих напрямках, але не зможуть повністю замінити трамваї та тролейбуси за обсягами перевезень.

Нагадаємо, у Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом.

Також Спорудою знову курсують пасажирські автобуси трьох маршрутів. У КМДА підкреслили, що з огляду на встановлені вагові обмеження на мостовій споруді, на вказаних маршрутах працюватимуть виключно одиночні 12-метрові автобуси.

Автор:
Ольга Опенько

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