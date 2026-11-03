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Трамваї та тролейбуси Києва зупинять: як місто планує перевозити пасажирів
Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинять рух наземного електротранспорту. Причина - критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.
Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках частину трамвайних і тролейбусних маршрутів дублюватимуть автобуси. Водночас їхньої пропускної спроможності буде недостатньо, щоб повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту.
Які тролейбусні маршрути замінять автобуси
Автобусне сполучення організують за такими маршрутами:
- № 3ТР — Залізничний масив – Палац спорту;
- № 4ТР — проспект Свободи – станція метро "Площа Українських Героїв";
- № 6ТР — Мінський масив – Майдан Незалежності;
- № 8ТР — вулиця Смілянська – станція метро "Площа Українських Героїв";
- № 11ТР — Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;
- № 14ТР — Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;
- № 17ТР — площа Космонавтів – станція метро "Площа Українських Героїв";
- № 23ТР — вулиця Мрії – станція метро "Лук’янівська";
- № 24ТР — вулиця Північна – проспект Свободи;
- № 26ТР — проспект Свободи – станція метро "Нивки";
- № 27ТР — станція метро "Почайна" – залізнична станція "Київ-Волинський";
- № 28ТР — проспект Свободи – станція метро "Лук’янівська";
- № 29ТР — Дарницька площа – залізнична платформа "Куренівка";
- № 30ТР — вулиця Милославська – вулиця Кадетський Гай;
- № 31ТР — вулиця Милославська – станція метро "Лук’янівська";
- № 32ТР — вулиця Північна – вулиця Сошенка;
- № 33ТР — Мінський масив – залізничний вокзал Південний;
- № 35ТР — проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай;
- № 36ТР — вулиця Північна – вулиця Чорнобильська;
- № 37ТР — вулиця Милославська – станція метро "Лісова";
- № 38ТР — станція метро "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;
- № 40ТР — вулиця Кадетський Гай – Палац спорту;
- № 41ТР — вулиця Тулузи – станція метро "Святошин";
- № 42ТР — вулиця Ольжича – станція метро "Либідська";
- № 43ТР — Кібцентр – Дарницька площа;
- № 44ТР — вулиця Північна – проспект Степана Бандери;
- № 45ТР — станція метро «Виставковий центр» – станція метро "Васильківська»";
- № 47ТР — вулиця Милославська – станція метро "Мінська";
- № 50КР — вулиця Милославська – Дарницька площа;
- № 50ТР — вулиця Милославська – станція метро "Либідська".
Які трамвайні маршрути дублюватимуть автобуси
Автобуси також курсуватимуть за напрямками:
- № 1Т — Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
- № 3Т — станція "Жуля Верна" – станція "Старовокзальна";
- № 12Т — Пуща-Водиця – площа Тараса Шевченка;
- № 14Т — Відрадний проспект – Контрактова площа;
- № 16Т — Контрактова площа – станція метро "Героїв Дніпра";
- № 19Т — Контрактова площа – площа Тараса Шевченка;
- № 22Т — проспект Воскресенський – ЗЗБК;
- № 27Т — вулиця Милославська – станція метро "Позняки";
- № 28Т — вулиця Милославська – станція метро "Лісова";
- № 29Т — станція метро "Бориспільська" – станція метро "Лісова".
Кількість автобусів залежатиме від ресурсів
Департамент транспортної інфраструктури спільно з КП "Київпастранс" задіюють план першочергових заходів на випадок зупинки наземного електротранспорту.
Кількість автобусів на маршрутах визначатимуть з урахуванням кадрових і технічних можливостей перевізника, розподілу пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.
У КМДА наголошують, що автобуси-дублери допоможуть зберегти сполучення на окремих напрямках, але не зможуть повністю замінити трамваї та тролейбуси за обсягами перевезень.
Нагадаємо, у Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом.
Також Спорудою знову курсують пасажирські автобуси трьох маршрутів. У КМДА підкреслили, що з огляду на встановлені вагові обмеження на мостовій споруді, на вказаних маршрутах працюватимуть виключно одиночні 12-метрові автобуси.