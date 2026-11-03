Трамваї та тролейбуси Києва зупинять: як місто планує перевозити пасажирів

Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинять рух наземного електротранспорту. Причина - критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках частину трамвайних і тролейбусних маршрутів дублюватимуть автобуси. Водночас їхньої пропускної спроможності буде недостатньо, щоб повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту.

Які тролейбусні маршрути замінять автобуси

Автобусне сполучення організують за такими маршрутами:

№ 3ТР — Залізничний масив – Палац спорту;

№ 4ТР — проспект Свободи – станція метро "Площа Українських Героїв";

№ 6ТР — Мінський масив – Майдан Незалежності;

№ 8ТР — вулиця Смілянська – станція метро "Площа Українських Героїв";

№ 11ТР — Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;

№ 14ТР — Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;

№ 17ТР — площа Космонавтів – станція метро "Площа Українських Героїв";

№ 23ТР — вулиця Мрії – станція метро "Лук’янівська";

№ 24ТР — вулиця Північна – проспект Свободи;

№ 26ТР — проспект Свободи – станція метро "Нивки";

№ 27ТР — станція метро "Почайна" – залізнична станція "Київ-Волинський";

№ 28ТР — проспект Свободи – станція метро "Лук’янівська";

№ 29ТР — Дарницька площа – залізнична платформа "Куренівка";

№ 30ТР — вулиця Милославська – вулиця Кадетський Гай;

№ 31ТР — вулиця Милославська – станція метро "Лук’янівська";

№ 32ТР — вулиця Північна – вулиця Сошенка;

№ 33ТР — Мінський масив – залізничний вокзал Південний;

№ 35ТР — проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай;

№ 36ТР — вулиця Північна – вулиця Чорнобильська;

№ 37ТР — вулиця Милославська – станція метро "Лісова";

№ 38ТР — станція метро "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;

№ 40ТР — вулиця Кадетський Гай – Палац спорту;

№ 41ТР — вулиця Тулузи – станція метро "Святошин";

№ 42ТР — вулиця Ольжича – станція метро "Либідська";

№ 43ТР — Кібцентр – Дарницька площа;

№ 44ТР — вулиця Північна – проспект Степана Бандери;

№ 45ТР — станція метро «Виставковий центр» – станція метро "Васильківська»";

№ 47ТР — вулиця Милославська – станція метро "Мінська";

№ 50КР — вулиця Милославська – Дарницька площа;

№ 50ТР — вулиця Милославська – станція метро "Либідська".

Які трамвайні маршрути дублюватимуть автобуси

Автобуси також курсуватимуть за напрямками:

№ 1Т — Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";

№ 3Т — станція "Жуля Верна" – станція "Старовокзальна";

№ 12Т — Пуща-Водиця – площа Тараса Шевченка;

№ 14Т — Відрадний проспект – Контрактова площа;

№ 16Т — Контрактова площа – станція метро "Героїв Дніпра";

№ 19Т — Контрактова площа – площа Тараса Шевченка;

№ 22Т — проспект Воскресенський – ЗЗБК;

№ 27Т — вулиця Милославська – станція метро "Позняки";

№ 28Т — вулиця Милославська – станція метро "Лісова";

№ 29Т — станція метро "Бориспільська" – станція метро "Лісова".

Кількість автобусів залежатиме від ресурсів

Департамент транспортної інфраструктури спільно з КП "Київпастранс" задіюють план першочергових заходів на випадок зупинки наземного електротранспорту.

Кількість автобусів на маршрутах визначатимуть з урахуванням кадрових і технічних можливостей перевізника, розподілу пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.

У КМДА наголошують, що автобуси-дублери допоможуть зберегти сполучення на окремих напрямках, але не зможуть повністю замінити трамваї та тролейбуси за обсягами перевезень.

Нагадаємо, у Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом.

Також Спорудою знову курсують пасажирські автобуси трьох маршрутів. У КМДА підкреслили, що з огляду на встановлені вагові обмеження на мостовій споруді, на вказаних маршрутах працюватимуть виключно одиночні 12-метрові автобуси.