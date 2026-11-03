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Російські атаки пошкодили енерговузол Київщини: у столиці перебої з водою та транспортом

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Екстрені відключення у Києві та області: як атаки РФ вплинули на роботу міста / Pixabay

Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури Київського регіону внаслідок російських атак у столиці та області запровадили екстрені відключення електроенергії. 

Як пише Dilo, про це інформує мер Віталій Кличко.

Наразі енергетики працюють над відновленням стабільної роботи пошкоджених об'єктів. Екстрені відключення застосовуються для стабілізації енергосистеми регіону.

Пошкодження енергетичної інфраструктури вплинули не лише на електропостачання. У Києві також фіксують перебої з водопостачанням.

Крім того, виникли порушення в роботі громадського електротранспорту. Йдеться про рух транспорту, робота якого залежить від стабільного електропостачання.

Ситуація з електропостачанням залишається залежною від стану пошкоджених об'єктів енерговузла та темпів відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 3 листопада вночі та вранці Росія здійснила масовану атаку на українську енергетику. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях

Автор:
Ольга Опенько

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