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Росія атакувала енергетику десяти областей: у регіонах діють аварійні відключення світла

світло
В деяких регіонах діють аварійні відключення світла / Pexels

3 листопада вночі та вранці Росія здійснила масовану атаку на українську енергетику. У деяких регіонах атака досі триває. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 3 листопада.

За його словами, Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів.

Під ударами була енергетична інфраструктура у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

Некрасов розповів, що станом на ранок найскладніша ситуація з електропостачанням на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень. Внаслідок ураження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам.

Заступник міністра зауважив, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 3 листопада внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі в м. Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Протягом дня ситуація може змінюватися.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла в Україні 

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

  • обстріли енергооб’єктів з боку Росії:
  • аварії в мережах:
  • планові ремонти в мережах:
  • стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.

Автор:
Світлана Манько

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