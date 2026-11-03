- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Росія атакувала енергетику десяти областей: у регіонах діють аварійні відключення світла
3 листопада вночі та вранці Росія здійснила масовану атаку на українську енергетику. У деяких регіонах атака досі триває. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях
Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 3 листопада.
За його словами, Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів.
Під ударами була енергетична інфраструктура у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.
Некрасов розповів, що станом на ранок найскладніша ситуація з електропостачанням на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень. Внаслідок ураження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам.
Заступник міністра зауважив, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Щодо застосування обмежень
У Міненерго повідомили, що 3 листопада внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі в м. Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Протягом дня ситуація може змінюватися.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).
У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Відключення світла в Україні
Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:
- обстріли енергооб’єктів з боку Росії:
- аварії в мережах:
- планові ремонти в мережах:
- стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).
Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.