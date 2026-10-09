Україна продає електроенергію в ЄС попри тривалі відключення світла: чому так відбувається

Україна експортує електроенергію в ЄС попри тривалі відключення світла. Це відбувається, бо генерація зараз більша, ніж споживання, а через розбиті лінії електропередач доставити світло із заходу на схід просто неможливо

Як пише Dilo, про це УНІАН повідомив енергетичний експерт Юрій Корольчук.

Коли вимикають електроенергію – чому ми її експортуємо?

В низці регіонів України тривають планові чи аварійні відключення світла, тоді як "Укренерго" експортує електроенергію за кордон.

Корольчук зазначив, що в Україні зараз профіцит електроенергії, тобто її генерують більше, ніж споживають. Експерт вказав, що електроенергія – це не звичайний продукт, який можна виробити і відкласти на зберігання.

"У нас дійсно присутня така енергетична шизофренія. З однієї сторони, ми експортуємо електроенергію, з іншої сторони ми масово відключаємо своїх споживачів. Відключаємо тому, що є фактично системна аварія, яка є наслідком ударів", – пояснив Корольчук.

Він уточнив, що електроенергію треба кудись дівати, коли її виробляєш, а електроенергія з України дешевша.

"Плюс в Румунії є свої питання – оці історії з атомними електростанціями. В Румунії, в Угорщині була проблема з рівнем води на Дунаї для охолодження блоків АЕС", – нагадав експерт.

В свою чергу енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив неможливість доставити електроенергію до українського споживача.

"Пошкоджені об'єкти, які забезпечують передачу та розподіл електричної енергії. Електрична енергія є, але її неможливо розподілювати між споживачами. Дефіциту немає. У нас навіть є експорт електричної енергії в денні години. І "Укренерго" змушене обмежувати генерацію енергії, тому що її просто не можна передати, розподілити", – підсумував Рябцев.

Відключення світла в Україні

9 жовтня у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.