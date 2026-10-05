Ексочільник Держатомрегулювання пояснив наслідки відключення від мережі трьох українські АЕС через атаки РФ

У разі відключення Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій від об'єднаної енергосистеми України наслідки можуть бути серйозними, а сама система за найгіршого сценарію може розділитися на окремі "острови споживання".

Як пише Dilo, про це в ефірі Еспресо заявив колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков, коментуючи інформацію The New York Times про можливі плани РФ атакувати енергетичну інфраструктуру поблизу українських АЕС.

Експерт нагадав, що наразі атомні електростанції виробляють близько 55–65% електроенергії в Україні та фактично є "основним хребтом" енергосистеми. Плачков зазначив, що Росія може намагатися атакувати високовольтні лінії електропередачі та підстанції, необхідні для передачі виробленої на АЕС електроенергії споживачам.

За такого сценарію енергоблоки можуть перевести у стан гарячого або холодного зупину. При цьому, за словами експерта, пошкодження підстанції саме по собі не означає, що атомний енергоблок стане неконтрольованим, адже на атомній електростанції є аварійні системи, дизель-генератори, які дають можливість тримати енергоблок у безпечному стані. Але видавати електроенергію населенню і підприємствам атомна електростанція не зможе.

"Якщо змоделювати найгірший сценарій, то всі кажуть про блекаут, але енергосистема може роз'єднатися на окремі острови споживання, і потім енергетики будуть намагатися її знову зібрати", — пояснив Плачков.

Він зауважив, що Україна має можливість імпортувати електроенергію з Європи, а у енергетиків є запас обладнання для відновлення роботи системи. Тому наслідки можливих атак, за його словами, залежатимуть передусім від їхньої інтенсивності та температури повітря взимку.

Водночас, за словами Плачкова, українські енергетики вже мають досвід кількох воєнних зим та провели значну роботу із захисту трансформаторів, автотрансформаторів, ліній електропередачі та іншого обладнання.

"Я як енергетик завжди готуюся до найгіршого і дуже радий, коли це найгірше не настає. Але готуватися ми повинні до найскладніших сценаріїв цієї зими", — підсумував експерт.

Як писало видання The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль два тижні тому показав європейським партнерам перехоплений розвідкою російський план щодо повного виведення з ладу українських систем електро-, тепло- та водопостачання цієї осені та взимку. Спочатку ударами ракет та дронів передбачається вивести з ладу підстанції поблизу західних кордонів України, які імпортують електроенергію з Європи. Також російська армія завдаватиме ракетних ударів по підстанціям, які з'єднують три АЕС з енергосистемою і зазвичай розташовані за 1-1,5 км від реакторів.