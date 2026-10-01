Чи загрожують Україні багатогодинні відключення світла: у Раді відповіли, до чого готуватися

Наразі складних відключень світла не прогнозується, проте подальша ситуація залежить від ризику балістичних атак та роботи протиповітряної оборони. Як пише Dilo , про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, відключення, які застосовувалися раніше, були незначними, а наразі їх скасовано завдяки наявності ресурсів та ефективним ремонтним роботам.

"Зараз погода сприятлива, вдень багато сонця і відновлювальні роботи проводяться досить швидко. Тому я думаю, що якихось складних відключень не повинно бути: є ресурси, є запас міцності і є можливості, щоб цю ситуацію швидко врегульовувати та збалансовувати", — зазначив Герус.

Він зауважив, що ворожі атаки суттєво впливають на енергосистему, однак у нинішніх умовах фахівцям вдалося оперативно відновити пошкоджену інфраструктуру, тому обмежень наразі не передбачається.

Водночас очільник профільного комітету наголосив, що ключовим фактором залишається протиповітряна оборона України та характер можливих нових обстрілів.

"Якщо будуть сильніші обстріли балістикою, від балістики укриття не працюють — балістика їх збиває. Тоді можуть бути більші проблеми. Тому це питання не тільки енергетики, це питання протиповітряної оборони. Тож залежить від того, наскільки масованою буде атака не тільки з використанням дронів, але й балістичних ракет", — додав нардеп.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Після цього у Києві 30 вересня за командою НЕК “Укренерго” було застосовано екстрені відключення електроенергії. Пізніше Укренерго" напередодні повідомило, що через наслідки російських атак на енергооб'єкти 1 жовтня в окремих регіонах України діятимуть графіки відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Втім вже 1 жовтня графіки відключень були скасовані.