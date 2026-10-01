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Україна і Єврокомісія погодили кроки для фінансування потреб у 2026–2027 роках
Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових і оборонних потреб держави у 2026–2027 роках. Надалі сторони координуватимуть цю роботу щомісяця.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, за підсумками діалогу з Єврокомісією сторони визначили, у якому форматі та в які строки мають бути реалізовані необхідні рішення.
"Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг", — повідомив Зеленський.
Координація роботи з Єврокомісією щодо фінансування відбуватиметься щомісяця.
Також Україна готує додаткові рішення, спрямовані на посилення оборони та підтримку суспільства. Деталей цих рішень президент не навів.
Нагадаємо, Україні у 2027 році не вистачає $75 млрд на оборону. Загальні оборонні потреби оцінюються у $175 млрд, тоді як у проєкті держбюджету передбачено близько $100 млрд.