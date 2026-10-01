RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,68

--0,18

EUR

50,72

--0,21

Готівковий курс:

USD

44,91

44,76

EUR

51,40

51,10

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Україна і Єврокомісія погодили кроки для фінансування потреб у 2026–2027 роках

Долар гривня
Україна і Єврокомісія погодили кроки для фінансування потреб у 2026–2027 роках / Depositphotos

Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових і оборонних потреб держави у 2026–2027 роках. Надалі сторони координуватимуть цю роботу щомісяця.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, за підсумками діалогу з Єврокомісією сторони визначили, у якому форматі та в які строки мають бути реалізовані необхідні рішення.

"Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг", — повідомив Зеленський.

Координація роботи з Єврокомісією щодо фінансування відбуватиметься щомісяця.

Також Україна готує додаткові рішення, спрямовані на посилення оборони та підтримку суспільства. Деталей цих рішень президент не навів.

Нагадаємо, Україні у 2027 році не вистачає $75 млрд на оборону. Загальні оборонні потреби оцінюються у $175 млрд, тоді як у проєкті держбюджету передбачено близько $100 млрд.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності