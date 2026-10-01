Пікапи, тепловізори та дрони: що найчастіше замовляють військові через Prozorro Market

Агенція оборонних закупівель (ДОТ) Міноборони розширює Prozorro Market під потреби військових і додає нові товари. За майже п’ять місяців роботи каталогу армія замовила й отримала продукції вже майже на 320 млн грн.

Як пише Dilo,про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Електронний каталог на Prozorro Market, який адмініструє АОЗ, виручає армію в точкових чи нагальних потребах. На майданчику можна швидко придбати необхідний товар у ситуаціях, коли чогось не вистачає і потрібно оперативно докупити — причому не за власні коші, а за гроші децентралізованих бюджетів.

Заступник Міністра оборони України Мстислав Банік зазначив, що Prozorro Market помітно зменшує бюрократію для військових та суттєво прискорює процес закупівлі.

Нові категорії та найпопулярніші товари

Серед останніх доданих до каталогу позицій:

приціли нічного бачення;

електронно-оптичні та радіолокаційні комплекси спостереження і протидії БпЛА;

батареї для БпЛА.

Наразі серед найбільш затребуваних категорій, які активно замовляють підрозділи, залишаються пікапи, квадроцикли та акумуляторні батареї для безпілотників.

Широкий асортимент та мінімум бюрократії

Завдяки Prozorro Market військові отримують більше можливостей самостійно купувати необхідне для своїх підрозділів. Каталог уже активно використовується військовими частинами, а АОЗ ДОТ планує розвивати цей інструмент і надалі, розширюючи асортимент під актуальні фронтові потреби.

Загалом каталог охоплює чимало позицій:

транспорт і техніку (пікапи, багі, мотоцикли);

засоби та комплектуючі для БпЛА;

одяг і спорядження (від бронежилетів та маскувальних костюмів до взуття).

Каталог доступний усім підрозділам Сил оборони України, які купують товари за кошти децентралізованих бюджетів, та іншим державним замовникам. Водночас значну частину підготовчої роботи Агенція бере на себе централізовано: від формування вимог до товарів до кваліфікації постачальників.

Нагадаємо, у липні військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель ДОТ придбала першу партію з 2 000 комплектів на загальну суму 47 млн грн.