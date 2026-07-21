Захист за новими стандартами: ЗСУ вперше отримали жіночі бронежилети на 47 млн грн

Військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель ДОТ придбала першу партію з 2 000 комплектів на загальну суму 47 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Вироби у базовій комплекстації 1-5 виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту та виконані в камуфляжному малюнку ММ-14.

Окрім стандартних елементів, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це рішення покращує посадку бронежилета, зменшує тиск у фронтальній зоні, а також забезпечує додаткову вентиляцію під час використання.

Адаптовані бронежилети краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів і зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.

"Забезпечення військовослужбовиць спеціалізованим екіпіруванням уже давно є стандартом у провідних арміях світу, і ми послідовно впроваджуємо його в Україні", — зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Після початку експлуатації Агенція спільно з Міноборони та військовими підрозділами збере зворотний зв'язок від користувачок, щоб оцінити практичний досвід використання, визначити напрями вдосконалення виробу та врахувати ці дані під час планування наступних закупівель.

Нагадаємо, торік Міноборони закрило потреби жінок-військовослужбовців у польових костюмах та натільній білизні тепер забезпечені у повному обсязі. Це стало можливим завдяки переходу на централізовані закупівлі одягу, створеного спеціально під жіночу анатомію.