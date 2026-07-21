Защита по новым стандартам: ВСУ впервые получили женские бронежилеты на 47 млн грн

Военнослужащие боевых подразделений ВСУ впервые получили бронежилеты, разработанные с учетом женской анатомии. Агентство оборонных закупок ГОТ приобрело первую партию из 2000 комплектов на общую сумму 47 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Изделия базовой комплекстации 1-5 изготовлены из керамокомпозитных материалов, имеют усиленный уровень защиты и выполнены в камуфляжном рисунке ММ-14.

Кроме стандартных элементов комплект содержит демпферно-климатический подпор. Это решение улучшает посадку бронежилета, уменьшает давление во фронтальной зоне, а также обеспечивает дополнительную вентиляцию при использовании.

Адаптированные бронежилеты лучше прилегают к телу, обеспечивают надлежащую защиту, не ограничивают движения и уменьшают риск травм во время выполнения боевых задач.

"Обеспечение военнослужащих специализированной экипировкой уже давно является стандартом в ведущих армиях мира, и мы последовательно внедряем его в Украине", - отметил директор Агентства оборонных закупок ГОТ Арсен Жумадилов.

После начала эксплуатации Агентство совместно с Минобороны и военными подразделениями соберет обратную связь от пользователей, чтобы оценить практический опыт использования, определить направления усовершенствования изделия и учесть эти данные при планировании последующих закупок.

Напомним, в прошлом году Минобороны закрыло нужды женщин-военнослужащих в полевых костюмах и нательном белье теперь обеспечены в полном объеме. Это стало возможным благодаря переходу на централизованные закупки одежды, созданной специально под женскую анатомию.