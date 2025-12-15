Запланована подія 2

Потребность закрыта полностью: Минобороны поставило в воинские части более 30 000 комплектов женской формы

защитница, военнослужащая
Женщины-защитницы полностью обеспечены военной формой / Минобороны

Министерство обороны в 2025 году закрыло нужды женщин-военнослужащих в полевых костюмах и нательном белье теперь обеспечены в полном объеме. Это стало возможным благодаря переходу на централизованные закупки одежды, созданной специально под женскую анатомию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило оборонное ведомство.

Что именно получили защитницы?

В течение года Минобороны через "Государственный оператор тыла" приобрело и передало в воинские части более 30 000 комплектов полевых костюмов. Особое внимание уделили качеству: 500 комплектов – это форма повышенной прочности (класс 13), предназначенная для работы в наиболее экстремальных условиях.

Помимо основной формы защитники получили более 100 000 единиц нательного белья. Разработчики учли:

  • специальный крой, обеспечивающий свободу движений;
  • качественные материалы для разных сезонов;
  • широкий диапазон размеров, чтобы форма подошла каждой женщине.

"Вся форма имеет специальный крой и качественные материалы, что гарантирует комфорт и функциональность при выполнении задач", - отметили в министерстве и подчеркнули, что это "важный шаг к созданию безбарьерного пространства в Вооруженных Силах".

Напомним, в мае ДОТ закупил форму для женщин на 130 млн. гривен. Женский комплект состоит из куртки, брюк и двух нарукавных знаков с государственной символикой. Форма представлена в широком диапазоне размеров – от 40 до 64 и рассчитана на рост от 146 до 188 см.

Автор:
Татьяна Ковальчук