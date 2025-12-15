Запланована подія 2

Потреба закрита повністю: Міноборони поставило до військових частин понад 30 000 комплектів жіночої форми

Міністерство оборони у 2025 році закрило потреби жінок-військовослужбовців у польових костюмах та натільній білизні тепер забезпечені у повному обсязі. Це стало можливим завдяки переходу на централізовані закупівлі одягу, створеного спеціально під жіночу анатомію.

Як пише Delo.ua, про це повідомило оборонне відомство.

Що саме отримали захисниці?

Протягом року Міноборони через "Державного оператора тилу" придбало та передало у військові частини понад 30 000 комплектів польових костюмів. Особливу увагу приділили якості: 500 комплектів — це форма підвищеної міцності (клас 13), призначена для роботи у найбільш екстремальних умовах.

Окрім основної форми, захисниці отримали понад 100 000 одиниць натільної білизни. Розробники врахували:

  • спеціальний крій, що забезпечує свободу рухів; 
  • якісні матеріали для різних сезонів; 
  • широкий діапазон розмірів, щоб форма підійшла кожній жінці.

" Вся форма має спеціальний крій та якісні матеріали, що гарантує комфорт та функціональність під час виконання завдань", — зазначили в міністерстві і підкреслили, що це "важливий крок до створення безбар'єрного простору у Збройних Силах".

Нагадаємо,у травні ДОТ закупив форму для жінок на 130 млн гривень. Жіночий комплект складається з куртки, штанів і двох нарукавних знаків із державною символікою. Форма представлена у широкому діапазоні розмірів - від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см.

Автор:
Тетяна Ковальчук