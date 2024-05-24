Вистачить до кінця року: ДОТ закупив форму для жінок на 130 млн гривень

Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) повністю укомплектувала замовлення на придбання жіночих літніх польових костюмів для потреб Збройних Сил України до кінця поточного року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

ДОТ уклав договори на закупівлю такої форми на загальну суму майже 130 мільйонів гривень. Понад 90% замовлених костюмів вже доставлені у різні військові частини.

"Ми маємо гарантувати рівні можливості для всіх, хто боронить нашу землю. Тому закупівля жіночої військової форми – важливий крок для створення комфортних умов для наших захисниць. Ці закупівлі — це про повагу до рівності та справедливості у лавах ЗСУ", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Згідно з повідомленням, кожен жіночий комплект складається з куртки, штанів і двох нарукавних знаків із державною символікою. Форма представлена у широкому діапазоні розмірів - від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см. Її крій відрізняється від чоловічого більш складним і приталеним фасоном.

Окрім польових костюмів, ДОТ також закупив жіночу спідню білизну, повністю забезпечивши потребу в цій категорії до кінця 2024 року. Це перші великі закупівлі форменого одягу спеціально для жінок в українській армії.

"Питання рівного забезпечення жінок і чоловіків у війську давно гостро обговорюється в суспільстві. Ініціативу беруть на себе й волонтерські організації та благодійні фонди, за що їм окрема вдячність. Потребу в закупівлі конкретної категорії товарів ДОТ отримує від Міністерства оборони, а вже зі свого боку ми беремо відповідальність за якісно проведені закупівельні й логістичні процеси, аби жінки в ЗСУ отримали необхідне речове забезпечення вчасно та у повних обсягах", – зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Додамо, 6 липня минулого року у Міністерстві оборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу. Завдяки конструктивним змінам, вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла.

5 серпня МО затвердило зразок жіночого літнього польового костюма, після чого жіноча форма офіційно була поставлена на забезпечення.