В Україні затвердили військову польову форму для жінок

Міністерство оборони України затвердило зразок літнього польового костюма для жінок, які служать у ЗСУ. Тепер жіноча форма офіційно поставлена на забезпечення.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще у 2022 році. В оновленій моделі враховано усі побажання і зауваження військовослужбовиць. У форму внесли конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла.

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська", - повідомив Олексій Резніков.

Міністр додав, що на черзі - робота над впровадженням жіночого бронежилета і вже є перші пробні зразки. Жінки зможуть отримати і засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних.

"Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, на сьогодні у лавах Збройних сил України служать 42 тисячі жінок-військовослужбовців, з них понад 5 тисяч жінок наразі на передовій.