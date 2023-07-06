Міноборони презентувало оновлену літню форму одягу для жінок (ФОТО)

У Міністерстві оборони України презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу. Завдяки конструктивним змінам, вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що враховуючи антропометричні дані жінок, у польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла.

В форму для жінок внесли такі зміни:

куліска на кітелі для регулювання зайвого об'єму тканини на спині,

вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань,

еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини,

завищена лінія талії в штанах з "тунельним" поясом ( у разі зміни об'ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

"Щодо білизни: вона універсальна, з високою посадкою, у складі бавовна та еластан, гарно тягнеться й тримає форму", - розповіли військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації.

Заступник міністра оборони України Денис Шарапов відзначив важливість таких змін, оскільки у лавах Збройних Сил перебуває близько 42 тис. військовослужбовиць, а близько п’яти тисяч з них перебувають на передовій, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

"Тому наше завдання – забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу – це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня", - підкреслив Шарапов.

Нагадаємо, згідно з законом, українки, які мають професію, яка споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. Водночас жінка має виявити бажання стати на облік.