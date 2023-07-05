Скільки жінок служать на передовій: Міноборони опублікувало дані

У лавах Збройних сил України служать 42 тисячі жінок-військовослужбовців, разом із цивільними працівницями їхня кількість досягає 60 тисяч. З них понад 5 тисяч жінок наразі на передовій.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр на Всеукраїнському Форумі “Лідерство жінок під час війни”.

Вона зауважила, що на передових позиціях служать жінки, які самі виявили бажання потрапити туди.

"Війна не обирала, чоловік чи жінка. Я пишаюсь українськими жінками у Збройних силах. Це ті, хто самі виявили бажання йти. Це надсильні жінки, вони виконують важку чоловічу роботу з надмірними навантаженнями. Кожна з них для мене – приклад", — зазначила Маляр.

Вона зауважила, що рішення жінок вступати до лав ЗСУ — це приклад лідерства. Для країни важливо, аби громадяни проявляли такі якості не тільки не фронті.

В Міноборони підкреслюють, що жіноче лідерство – це не тільки воєнні дії на фронті. Це також і піклування про тих, хто знаходиться у тилу та підтримує економіку України зсередини. І тут питання жіночого лідерства також є важливим.

Нагадаємо, згідно з законом, українки, які мають професію, яка споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. Водночас жінка має виявити бажання стати на облік.