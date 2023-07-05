Сколько женщин служат на передовой: Минобороны опубликовало данные

В рядах Вооруженных сил Украины служат 42 тысяч женщин-военнослужащих, вместе с гражданскими работницами их количество достигает 60 тысяч. Из них более 5 тысяч женщин на передовой.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на Всеукраинском Форуме "Лидерство женщин во время войны".

Она отметила, что на передовых позициях служат женщины, которые сами изъявили желание попасть туда.

"Война не выбирала, мужчина или женщина. Я горжусь украинскими женщинами в Вооруженных силах. Это те, кто сами изъявил желание пойти. Это сверхсильные женщины, они выполняют тяжелую мужскую работу с чрезмерными нагрузками. Каждая из них для меня – пример", — отметила Маляр.

Она добавила, что решение женщин вступать в ряды ВСУ – это пример лидерства. Для страны важно, чтобы граждане проявляли такие качества не только на фронте.

В Минобороны подчеркивают, что женское лидерство – это не только военные действия на фронте. Это также забота о тех, кто находится в тылу и поддерживает экономику Украины изнутри. И здесь вопрос женского лидерства также важен.

Напомним, согласно закону, украинки, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет военнообязанных. В то же время женщина должна изъявить желание встать на учет.