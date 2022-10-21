Зеленский подписал закон о добровольном военном учете женщин

Президент Владимир Зеленский 21 октября подписал Закон Украины №2664-ІХ "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (законопроект №6482).

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Парламент поддержал документ 297 голосами 7 октября. До этого Министерство обороны Украины своим приказом в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год – до 1 октября 2023 года.

Согласно закону, украинки, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет. При этом женщина должна изъявить желание встать на учет.

Но осталась норма о медицинских работниках. Закон предусматривает, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет.

Уточняем, что приказ Минобороны не вносит изменения в законодательство, норма об обязательной постановке женщин на военный учет регулируется именно законом. Поэтому требовалось вносить соответствующие изменения в законодательство.