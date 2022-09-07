Официально: военный учет для женщин перенесли на 1 октября 2023 года

Министерство обороны Украины в рамках полномочий подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года.

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Соответствующий приказ 6 сентября подписал министр обороны Алексей Резников, сообщила 7 сентября пресс-служба Миноброны.

Приказ не вносит изменения в законодательство, при этом норма об обязательной постановке женщин на военный учет регулируется именно законом.

"Мы же, в пределах своих полномочий, можем только отсрочить сроки. Поэтому, еще на год - до 01 октября 2023, они отсрочены, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей исключительно добровольный" "Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и измены. Никаких ограничений для женщин не существует", - пояснила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, когда Верховная Рада примет изменения в законодательство, которые введут в Украине добровольное взятие на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет.

В свою очередь Генштаб, опираясь на собственный опыт, заявил, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности увеличивать количество женщин на военном учете.

Напомним, вопрос мобилизации женщин в Украине приобрел актуальность в июне 2022 года, когда в СМИ начали публиковать документ за подписью начальника Генштаба ВС о необходимости военкоматов подать списки женщин, стоящих на военном учете и провести мобилизацию.

Впоследствии в Минобороны заявили, что вопрос о мобилизации женщин на сегодняшний день не стоит.