Вопрос о мобилизации женщин на сегодня не стоит, - Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что мобилизация в Украине проходит согласно соответствующему указу президента. При этом вопрос о мобилизации женщин в стране сейчас не стоит.

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Об этом Маляр сообщила 14 июня в эфире телемарафона.

Она отметила, что в указе президента о мобилизации прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать.

"Есть определенная цифра, устанавливаемая президентом для главнокомандующего, сколько нужно мобилизовать граждан. Откуда она берется? Она рассчитывается генеральным штабом и главнокомандующим по их оборонительным замыслам и планам, сколько нужно людей, чтобы осуществлять эти замыслы", - резюмировала представительница минобороны.

Она отметила, что сейчас мобилизация идет согласно плану, однако спрогнозировать точное количество мобилизованных сложно, потому что это напрямую зависит от ситуации на фронте.

Напомним, еще до полномасштабного вторжения РФ Минобороны заявило о расширении перечня профессий для постановки женщин на воинский учет. В нынешний список таких профессий входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие.

При этом, важно отметить, то законодательством не предусмотрен обязательный призов женщин во время мобилизации. Женщины могут быть мобилизированы только добровольно.

Кроме того, по словам Маляр, "сознательность граждан очень высокая, поэтому мобилизация проходит успешно".