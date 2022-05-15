РФ на временно оккупированных украинских территориях планирует мобилизовать женщин, - Денисова

Российская Федерация проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, а в ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, а в ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин. В частности, такие мероприятия начались во временно оккупированном Крыму, где многие граждане во время призыва отказываются воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 года вызывают в военкомат для проведения сверки.

По словам омбудсмена, в ОРДЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Также она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, учитывая факт нарушения РФ прав человека в Украине.

"Принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской Конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства служить в его вооруженных силах", - подчеркнула Людмила Денисова.

Напомним, украинская разведка сообщила 4 мая, что в России идет скрытая мобилизация. Российские власти агитируют "казаков" и мужчин, которые из-за санкций потеряли работу, идти на войну против Украины. Мобилизация идет в Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

В частности, российские власти планируют бросить на войну в Украину новых десантников, как только они выпустятся из училища. Также среди российского военного управления начинается борьба за власть.