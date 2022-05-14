Россия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп, - разведка

Россия исчерпала резервы наиболее боеспособных батальонно-тактических групп, хотя у нее еще достаточно войск, чтобы вводить их на территорию Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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"Через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не является эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп Российская Федерация исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины", — цитирует ведомство заявление представителя ГУР МО Вадима Скибицкого.

Кроме того спикер Главного управления разведки подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.

Он отметил, что наиболее подавленное моральное состояние – у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Потому что именно там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских войск.

"Неподготовленный личный состав, не имеющий, по сути, боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления. Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины из России, особенно ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их по сути встречает мощное сопротивление ВС Украины, сил обороны, территориальной обороны. и всего населения Украины”, – рассказал Скибицкий.

Он отметил, что вместо получения денег, россияне возвращаются домой в мешках для трупов, что очень влияет на моральное состояние оккупантов.

Напомним, в ходе вторжения в Украину с 24 февраля российские войска к 14 мая потеряли уже около 27,2 тысячи человек убитыми, в том числе около 300 за предыдущие сутки.