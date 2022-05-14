Росія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп - розвідка

Росія вичерпала резерви найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, хоча має ще достатньо військ, щоб вводити їх на територію України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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"Через військкомати викликають військовозобов'язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи та прямують на територію України. Наскільки ефективно застосування таких військ – це вже показують бойові дії. У багатьох випадках це не є ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогоднішній день ресурси, що стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, Російська Федерація вичерпала. Хоча у неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України", - цитує відомство заяву представника ГУР МО Вадима Скибіцького.

Крім того, спікер Головного управління розвідки підтвердив інформацію про пригніченість і депресивний морально-психологічний клімат у підрозділах російських окупаційних військ.

Він зазначив, що найбільш пригнічений моральний стан – у військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Тому що саме там відбувається примусова мобілізація та заклик до лав російських військ.

"Непідготовлений особовий склад, який не має, по суті, бойового досвіду, прямує зараз на найважливіші напрямки. Крім того, ті резервісти, які прямують на територію України з Росії, особливо її центральних регіонів, східних регіонів, вони просто їхали і думали, що їдуть заробляти гроші, а тут їх, по суті, зустрічає потужний опір ЗС України, сил оборони, територіальної оборони і всього населення України”, – розповів Скибицький.

Він зазначив, що замість отримання грошей росіяни повертаються додому в мішках для трупів, що дуже впливає на моральний стан окупантів.

Нагадаємо, під час вторгнення в Україну з 24 лютого російські війська до 14 травня втратили вже близько 27,2 тисяч людей убитими, зокрема близько 300 за попередню добу.