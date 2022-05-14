Численность ликвидированных в Украине оккупантов превысила 27 тысяч - Генштаб

В ходе вторжения в Украину с 24 февраля российские войска к 14 мая потеряли уже около 27,2 тысячи человек убитыми, в том числе около 300 за предыдущие сутки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, уничтожено 1218 российских танков (включая 13 за последний день), 2934 бронированных машины (+34 за день), 2059 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+17) и 42 единицы специальной техники (+1).

Также РФ потеряла 551 артиллерийскую систему (+9), 195 ракетных систем залпового огня (+2), 88 средств противовоздушной обороны, 200 самолетов, 163 вертолета (+1), 411 беспилотников (+6), 95 крылатых ракет, а также 13 кораблей и катеров.

По данным Генштаба, наибольшие потери противника в предыдущие сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях. При этом в англоязычной версии информации вместо них указано Кураховское направление, где в последнее время также ведутся бои.

Напомним, что по последним данным, оккупационным войскам удалось там продвинуться к селам Новомихайловка, Константиновка и Победа к югу от Марьинки. В то же время на Славянском направлении в последние сутки противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры у сел Долина и Довгенькое на границе Донецкой и Харьковской областей.

В свою очередь, на Бахмутском направлении на территории Луганской области, по данным главы обладминистрации, враг накануне продолжал обстреливать целый ряд населенных пунктов Горской и Попаснянской общин, разрушив более 50 домов.