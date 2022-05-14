Российские войска пытаются окружить Марьинку, а в Запорожской области выстраивают многоэшелонированную оборону

Российские войска пытаются улучшить свое тактическое положение в районе города Красногоровка (к северу от Марьинки), а также сел Новомихайловка, Константиновка и Победа (к югу и юго-западу от Марьинки), однако не имеют успеха в этом. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Кроме того, говоря о Донецком направлении, в Генштабе отмечают, что противник безуспешно пытается улучшить тактическое положение и у населенного пункта Камышеваха, не уточняя, идет ли речь именно о селе на самом западе Донецкой области у стыка с Запорожской и Днепропетровской областями.

Одноименный же поселок расположен около оккупированной на днях Попасной Луганской области, однако географических подробностей о боевых действиях на этом направлении в сводке ничего не сообщается.

Отмечается лишь, что на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки было отбито десять атак российских оккупантов, уничтожено пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Также отмечается, что на Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка.

Воздушную разведку с использованием упомянутых БПЛА "Орлан-10" российские оккупанты проводили в районе города Изюм Харьковской области и соседних сел Капитоловка и Диброва.

В то же время на Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил, а основные усилия сосредотачивал на обеспечении отвода своих войск от областного центра, удержании занятых позиций и маршрутов поставки.

"В Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные меры к построению оккупантами многоэшелонированной обороны", - сообщают также в Генштабе.

На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела: противник продолжает обстрелы позиций украинских войск из минометов и ствольной артиллерии.

Отметим также, что Украина сейчас продолжает сложные переговоры с российской стороной об эвакуации блокируемых подразделений с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. При этом, как указывают в Генштабе ВСУ, противник по-прежнему продолжает нанесение по нему массированные артиллерийские и авиационные удары.