Російські війська намагаються оточити Мар'їнку, а в Запорізькій області вибудовують багатоешелоновану оборону

Російські війська намагаються покращити своє тактичне становище в районі міста Красногорівка (на північ від Мар'їнки), а також сіл Новомихайлівка, Костянтинівка та Перемога (на південь та південний захід від Мар'їнки), однак не мають успіху в цьому. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Крім того, доповідаючи про Донецький напрямок, у Генштабі зазначають, що противник безуспішно намагається покращити тактичне становище і біля населеного пункту Комишувала, не уточнюючи, чи йдеться саме про село на самому заході Донецької області біля стику із Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Однойменне ж селище розташоване біля окупованої днями Попасної Луганської області, проте географічних подробиць про бойові дії на цьому напрямку у зведенні нічого не повідомляється.

Зазначається лише, що на Донецькому та Луганському напрямках минулої доби було відбито десять атак російських окупантів, знищено п'ять танків, п'ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника. Підрозділами протиповітряної оборони збито три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Також зазначається, що на Слов'янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Повітряну розвідку з використанням згаданих БПЛА "Орлан-10" російські окупанти проводили в районі міста Ізюм Харківської області та сусідніх сіл Капітолівка та Діброва.

Водночас, на Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, а основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від обласного центру, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

"На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони", - повідомляють також у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку обстановка істотних змін не зазнала: противник продовжує обстріл позицій українських військ з мінометів та ствольної артилерії.

Зазначимо також, що Україна зараз продовжує складні переговори з російською стороною щодо евакуації блокованих підрозділів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області. При цьому, як вказують у Генштабі ЗСУ, противник, як і раніше, продовжує завдання по ньому масованих артилерійських та авіаційних ударів.