За день російські окупанти втратили в Україні ще 300 військових, найбільше - біля Мар'їнки

Російські окупаційні війська втратили в Україні з 24 лютого по 12 травня вже 26,65 тисяч людей убитими, у тому числі 300 - за останню добу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Крім того, знищено вже 1195 танків (+8 за останній день), 2873 бойові броньовані машини (+17 за добу), 2019 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+22) та 41 одиницю спеціальної техніки противника.

Також РФ втратила 534 артилерійські системи (+6), 191 ракетну систему залпового вогню (+6), 87 засобів протиповітряної оборони, 199 літаків, 161 вертоліт (+1), 398 безпілотників (+8), 94 крилатих ракети та 13 кораблів катерів (у тому числі один за останній день).

При цьому зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку, тобто на південний захід від Донецька. У попередні два дні Генштаб повідомляв, що найбільші втрати окупанти зазнавали на Авдіївському напрямку (на північ від обласного центру).

Нагадаємо, що на Курахівському напрямку минулої доби ворожі війська наступали у напрямах Степове – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар'їнка. У свою чергу, на Авдіївському напрямку противник вів штурмові дії у напрямку сіл Новобахмутівка та Новокалинове.