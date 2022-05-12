За день российские оккупанты потеряли в Украине еще 300 военных, больше всего - у Марьинки

Российские оккупационные войска потеряли в Украине с 24 февраля по 12 мая уже 26,65 тысячи человек убитыми, в том числе 300 - за последние сутки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, уничтожено уже 1195 танков (+8 за последний день), 2873 боевых бронированных машин (+17 за сутки), 2019 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+22) и 41 единица специальной техники противника.

Также РФ потеряла 534 артиллерийские системы (+6), 191 ракетную систему залпового огня (+6), 87 средств противовоздушной обороны, 199 самолетов, 161 вертолет (+1), 398 беспилотников (+8), 94 крылатых ракеты и 13 кораблей и катеров (в том числе один за последний день).

При этом отмечается, наибольшие потери противника в прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении, то есть к юго-западу от Донецка. В предыдущие же два дня Генштаб сообщал, что наибольшие потери оккупанты несли на Авдеевском направлении (к северу от областного центра).

Напомним, что на Кураховском направлении в предыдущие сутки вражеские войска наступали в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. В свою очередь, на Авдеевском направлении противник вел штурмовые действия в направлении сел Новобахмутовка и Новокалиново.